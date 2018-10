Manchester United, crisi profonda. E Pogba è diffidato dal parlare

© foto di Imago/Image Sport

Paul Pogba è stato diffidato dal parlare di Manchester United. Lo rende noto il Sun secondo il quale la situazione in casa dei Red Devils è diventata insostenibile a seguito dei mancati risultati e della pressione attorno a José Mourinho e lo stesso centrocampista francese, in rotta col tecnico portoghese. Al termine della sfida contro il Valencia, Pogba si è rifiutato di parlare sostenendo di non essere autorizzato per farlo.