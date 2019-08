© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è un momento facile in casa Manchester United. Questa mattina Paul Pogba è stato preso di mira dai tifosi, che hanno lasciato una scritta fuori dal campo di allenamento dei Red Devils per invitare il giocatore ad andarsene. Nelle ultime ore il club inglese è stato preso di mira anche per l'imminente cessione di Alexis Sanchez all'Inter. Molti tifosi hanno commentato la notizia sui social: operazione senza senso, un pensiero scaturito anche dopo la cessione di Lukaku ai nerazzurri. Non è un bel momento per la squadra guidata da Solskjaer, ma bisognerà pensare anche al campo, non solo al mercato.