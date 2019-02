© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diogo Dalot promette amore (quasi) eterno al Manchester United. Intervistato da Sky Sports, il laterale portoghese ha infatti parlato così del suo futuro: "La prima parte di stagione è stata dura visti gli infortuni, ma da dicembre ho iniziato a giocare e lavorare in piena forma. Questa è stata un'esperienza formativa per me, continuerò a imparare fino alla fine. Adesso penso che sto facendo bene, sapevo che sarebbe stato difficile imporsi al Manchester United, ma sono convinto di poter avere l'opportunità di giocare molti, molti anni qui". Finora, in questa stagione, si contano solo 13 presenze con due assist per l'ex Porto.