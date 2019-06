Manchester United, De Gea resta: accettata l'offerta di rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

David de Gea (28) non si muoverà da Manchester nel corso di questa finestra di mercato e probabilmente per un po' d'anni. Stando a quanto scritto dal Daily Mail, infatti, il portiere spagnolo è stato convinto dallo United a non andar via grazie ad un'offerta di rinnovo irrinunciabile. Lo spagnolo, con il nuovo accordo che dovrebbe essere formalizzato a breve, guadagnerà circa 350 mila sterline a settimana.