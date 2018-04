Manchester United, derby col City per Thiago Alcantara: servono 70 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Manchester City. Anche lo United di José Mourinho pensa a Thiago Alcantara per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il Daily Mail, è pronto un vero e proprio derby di mercato in estate per strappare al Bayern Monaco il talentuoso centrocampista, figlio d'arte di Mazinho. Operazione da 65-70 milioni di euro.