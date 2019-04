Manchester United, è partito il dopo Valencia: Wan-Bissaka primo nome

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' iniziato il valzer del terzino che verrà per il Manchester United. Che ha Antonio Valencia in scadenza e che, per questo, sta cercando il suo erede. Il nome di Kieran Trippier, spiega il Mirror, non sarebbe il primo della lista: il sogno è arrivare al ventunenne Aaron Wan-Bissaka del Crystal Palace ma tra le alternative, secondo l'Indipendent, ci sarebbe anche Thomas Meunier del Paris Saint-Germain.