Manchester United, ecco Fred: previste in mattinata le visite mediche

Secondo quanto afferma Sky Sports UK è ormai tutto pronto per il trasferimento del centrocampista brasiliano Fred dallo Shakhtar Donetsk al Manchester United di José Mourinho. Tra poche ore, in mattinata, infatti sono state fissate le visite mediche del giocatore classe '93 con i Red Devils. Se le indiscrezioni fossero confermate, arriverebbe per 60 milioni di euro e firmerebbe per quattro anni.