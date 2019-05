© foto di Raimondo de Magistriis

Secondo le informazioni riportate da Sky Sports, ci sarebbe anche Darren Fletcher tra i candidati al ruolo di direttore tecnico del Manchester United. L'ex centrocampista dei Red Devils, 35 anni e giocatore dello Stoke City fino al prossimo 30 giugno, sarebbe già in trattativa con i dirigenti per ricoprire un ruolo che non lo porterà esclusivamente ad operare sul mercato, ma a fungere da collante tra la proprietà e l'allenatore. Lavorerà a stretto contatto con Ole Gunnar Solskjaer. Il Manchester United aveva pensato anche a Paul Mitchell del Lipsia, a Dan Ashworth del Brighton e a Rio Ferdinand.