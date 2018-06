Manchester United, Fred in arrivo: il brasiliano potrebbe firmare a giorni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Importante colpo in vista per il Manchester United di José Mourinho. Il club inglese completerà la prossima settimana l'acquisto del centrocampista dello Shakhtar e della nazionale brasiliana Fred. Il giocatore, come riporta Sky Sports, avrebbe accettato la corte dei Red Devils e la trattativa sarebbe ormai alle fasi finali.