Manchester United, gol numero 100 in Premier League per Lukaku

Traguardo importante raggiunto da Romelu Lukaku in Premier League. Il giocatore del Manchester United infatti è andato a segno nel 2-0 conquistato dai Red Devils contro lo Swansea ed è arrivato così a quota 100 gol nel campionato inglese entrando in una speciale cerchia che vede presenti tantissimi grandi nomi. Oltre allo United, Lukaku ha giocato al West Bromwich Albion e all'Everton. Il giocatore belga in questa stagione ha messo a segno già 14 reti in Premier League.