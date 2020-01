Manchester United, Grealish o Maddison per rinforzare il centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha individuati i profili ideali per rinforzare il proprio centrocampo in questo gennaio. Si tratta di Jack Grealish, classe ‘95 dell’Aston Villa, e James Maddison, classe ‘96 del Leicester. Sono loro due, come riferisce il Telegraph, i principali obiettivi per sostituire l’infortunato – e chissà se anche partente – Paul Pogba.