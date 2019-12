© foto di

La squadra sta con mister Solskjaer, i giocatori del Manchester United non vogliono l'esonero del loro allenatore e lo hanno esplicitamente dichiarato alla società. Come riporta stamane The Times, la vittoria di mercoledì contro il Tottenham avrebbe infatti ulteriormente convinto Rashford e compagni a difendere la posizione del loro tecnico, a rischio da qualche settimana visti i risultati non entusiasmanti dell'ultimo periodo. Lo United è non a caso al sesto posto in classifica di Premier a quota 21 punti.