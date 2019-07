Manchester United, i malumori di Pogba: lite in Australia con Lingard

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba si è unito al Manchester United per poter iniziare la tournée in Australia in vista della nuova stagione. In attesa del proprio futuro il centrocampista francese non ha dimostrato di essere tranquillo visto che i social hanno immortalato una discussione con Jesse Lingard. I red devils hanno pubblicato sul loro profilo social il post allenamento della compagine inglese e all'interno del video si nota uno scontro verbale tra i due, con Lindelof a calmare il centrocampista ex Juventus. In attesa di sviluppi, con Real Madrid e bianconeri alla finestra, il calciatore transalpino continua ad allenarsi, ma c'è già tensione nello spogliatoio.