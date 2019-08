© foto di

Il Manchester United avrà 75 milioni di sterline (82 milioni di euro circa) per il mercato di gennaio. Lo riporta il Sun, secondo il quale Ole Gunnar Solskjaer potrà investire i soldi derivanti dalla cessione dall'Inter di Romelu Lukaku per un centrocampista di qualità. In questa finestra di mercato il club ha speso circa 160 milioni di euro per gli acquisti di Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka e Daniel James.