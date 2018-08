© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul futuro di Anthony Martial direttamente dai media inglesi. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, l'attaccante del Manchester United - dopo le speculazioni estive su una sua possibile partenza - avrebbe deciso di restare e non sfruttare dunque il mercato in uscita aperto comunque fino al 31 agosto. Il 22enne - si legge - si sarebbe convinto anche grazie alle rassicurazioni della società. Tuttavia, secondo il Daily Star, Mourinho avrebbe invece chiesto al presidente esecutivo del club, Ed Woodward - di provare a vendere Martial in modo da raccogliere fondi per la finestra di mercato di gennaio.