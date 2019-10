Secondo quanto riportato dal Mirror, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, punta ad acquistare il Manchester United. I rumors su un possibile cambio proprietà circolano in Inghilterra da un anno e Bin Salman ha già rapporti col club per motivi commerciali. Si parla di una possibile offerta di 4,5 miliardi di euro, cifra che diverrebbe inferiore in caso di mancato accesso della squadra in Champions League. Ed Woodward, vicepresidente del club, ha smentito al Sun la possibilità: "Da quanto ne so non si è mai discusso del prezzo del club o cose simili. Ogni conversazione che abbiamo avuto è basata sul medio-lungo periodo".