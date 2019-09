© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il PSV chiama Tahith Chong. Il giovane esterno d'attacco del Manchester United, nel giro della Nazionale olandese Under 21, a gennaio potrebbe andare a fare esperienza in quel di Eindhoven con la formula del prestito. Classe '99, Chong ha già esordito in prima squadra coi Red Devils. Lo riporta il Daily Mail.