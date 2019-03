"Lo United su Umtiti". Questo il titolo dell'edizione odierna del Mundo Deportivo, che in prima pagina dedica spazio al mercato (in uscita) del Barcellona. I Red Devils, si legge, sono sulle tracce del francese che è il vero sogno di mercato per l'estate. A Old Trafford c'è la convinzione di poter arrivare al difensore francese con un esborso economico non proibitivo, soprattutto se dovesse arrivare in maglia blaugrana il "sostituto" De Ligt.