© foto di Insidefoto/Image Sport

Splendido primo tempo al Parc des Princes di Parigi, dove il Manchester United sta tentando di compiere una grande impresa. Ribaltare lo 0-2 subito a Old Trafford non era semplice per gli uomini di Solskjaer, che però sono in vantaggio per 2-1 grazie alla doppietta di Lukaku, bravo a sfruttare gli errori di Kehrer prima e Buffon poi. In mezzo c'erano stati il pareggio di Bernat e le tante occasioni sciupate dai padroni di casa. Saranno decisivi gli ultimi 45', da vivere con il fiato sospeso. Agli ospiti basta un'altra rete per qualificarsi agli ottavi.