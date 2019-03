L'impresa del Manchester United contro il PSG occupa tutte le prime pagine dei quotidiani inglesi in edicola. Il 3-1 rifilato ai francesi dalla squadra di Solskjaer, infatti, viene celebrato sotto ogni punto di vista. C'è chi come il Daily Telegraph parla di "miracolo a Parigi" e chi invece descrive il passaggio ai quarti di Champions come "un trionfo dello United" (Times). "Marc de triomphe" è invece il titolo scelto dal Sun, che gioca col nome di Marcus Rashford, autore del terzo gol decisivo. Di seguito tutte le prime pagine dei quotidiani inglesi: