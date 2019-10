© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester United si prepara a dover affrontare problemi legati agli sponsor oltre a quelli legati all'andamento in campionato degli ultimi anni. La Chevrolet non ha intenzione di rinnovare l'accordo in scadenza nel 2021, un accordo firmato nel 2012 e che quest'anno porterà 73,2 milioni di euro nelle casse dei Red Devils. E' la sponsorizzazione più remunerativa al mondo per quanto riguarda il calcio ma presto sarà solo un ricordo. Basti pensare che la casa automobilistica statunitense, licenziò dopo solo 48 ore l'allora direttore del marketing Joel Ewanick perché i dirigenti non capivano il motivo di dover pagare addirittura 45 milioni di euro in più all'anno rispetto allo sponsor precedente.