Manchester United, Lindelof: "Voglio vincere tanti trofei e far felici i tifosi"

Il difensore del Manchester United Victor Lindelof dopo il rinnovo fino al 2024 ha espresso tutta la propria felicità per il prolungamento del suo rapporto con il club inglese: “Dal giorno in cui sono arrivato, mi sono sentito coma a casa. Sono cresciuto notevolmente sia come giocatore sia come persona in questi due anni e devo ringraziare tutti i membri di questa società. Il mio obiettivo è aiutare il Manchester a vincere trofei e ripagare il supporto senza pari dei tifosi. - continua Lindelof sul sito del club – So che tutti condividono questo obiettivo e lavorano per riportare lo United dove merita”.