Manchester United, Lukaku out con la Juve. A rischio anche il derby

© foto di Imago/Image Sport

Come riporta Sky Sports Romelu Lukaku non scenderà in campo nella sfida dell'Allianz Stadium di domani contro la Juventus. Una vera e propria tegola per Mourinho, che rischia di rinunciare all'attaccante belga anche nel derby di domenica contro il Manchester City. Fatali i problemi muscolari che lo avevano già costretto ai box contro il Bournemouth.