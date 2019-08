Manchester United, manca ancora la firma di de Gea sul rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra David de Gea e il Manchester United c'è l'accordo per il rinnovo di contratto già da un mese. Il portiere spagnolo guadagnerà 350 mila sterline a settimana (circa 18 milioni annui) fino al 2025, ma secondo il Sun ancora manca la firma. Il motivo? L'assenza di Jorge Mendes, suo agente, in giro per il mondo in questo incandescente periodo di mercato. Non dovrebbero esserci problemi, ma vietato cantare vittoria fino al nero su bianco. Anche perché sulle tracce dell'estremo difensore c'è il PSG.