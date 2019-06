Manchester United, Maradona si candida: "Sono l'uomo che fa per loro"

© foto di Imago/Image Sport

Diego Armando Maradona non è mai stato banale. In un'intervista rilasciata a Four Four Two, il Pibe de Oro si è candidato addirittura per la panchina del Manchester United: "Se hanno bisogno di un allenatore, sono l'uomo che fa per loro. Devono anche vincere trofei, io posso dargli una mano. Il Manchester United è sempre stato il mio club preferito in Inghilterra, avevano tanti grandi giocatori e una grande squadra con Alex Ferguson, ma ora devo dire che il Manchester City è superiore".