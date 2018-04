Manchester United, Martial chiuso da Sanchez. Il Barça sul francese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il Barcellona starebbe considerando un'offerta da 60 milioni di euro per Anthony Martial. Il contratto del francese scade nel 2019 ma il Manchester United valuta di esercitare l'opzione di rinnovo per un'altra stagione. L'arrivo di Alexis Sanchez, però, ha ridotto gli spazi dell'ex Monaco e questo potrebbe potrarlo all'addio. Il Barça aveva già pensto a Martial la scorsa stagione, prima di optare per il connazionale Dembélé.