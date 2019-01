© foto di imago sportfotodienst

Secondo RMC Sport in Francia, Anthony Martial è pronto a prolungare il suo contratto con il Manchester United fino al 2024. L'esterno offensivo francese sta disputando una buona stagione: 10 reti finora, che hanno convinto in club inglese e Solskjaer a rinnovare il precedente contratto, in scadenza a giugno.