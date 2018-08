Manchester United, Martial potrebbe anche restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe continuare ad essere a Manchester il futuro di Anthony Martial. Secondo quanto riporta il Sunday Telegraph, l'attaccante avrebbe ricevuto attestati di stima dal club che non vorrebbe perderlo in questa ultima settimana di mercato. Lo ricordiamo che in Inghilterra le trattative sono chiuse, non in Francia e Spagna.