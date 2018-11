Manchester United, Martial vuole il doppio dell'ingaggio per rinnovare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Richieste monstre per il Manchester United: sono quelle di Anthony Martial. Secondo quanto riferito dai media inglesi, l'attaccante francese, nelle trattative per il rinnovo del contratto, avrebbe avanzato una proposta da 150 mila sterline alla settimana, circa 9 milioni di euro annui al cambio. In buona sostanza, si tratterebbe di un raddoppio dell'ingaggio attualmente percepito dal giovane.