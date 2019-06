Manchester United, Meunier vicino: al PSG 25 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è solo l'Arsenal su Thomas Meunier. Come riporta La Dernière Heure, infatti, il terzino destro del Paris Saint-Germain sarebbe vicinissimo al Manchester United. I Red Devils, sarebbero disposti a pagare i 25 milioni richiesti dal club parigino, per portare a casa un tifoso: Meunier, infatti, ha sempre desiderato di giocare a Old Trafford. Il PSG però aspetta prima di rinnovare Dani Alves, altrimenti si ritroverebbe soltanto con Kehrer e Dagba nella posizione di esterno destro difensivo.