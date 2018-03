Manchester United, Mou prepara lo shopping in casa Spurs in estate

© foto di Federico De Luca

Nuove sul mercato del Manchester United: secondo il Sun, i Red Devils avrebbero messo nel mirino sia Toby Alderweireld che Danny Rose. Josè Mourinho cerca rinforzi per la propria retroguardia e monitora con attenzione i due giocatori del Tottenham. Il primo non ha ancora definito le trattative sul nuovo contratto e il secondo prenderebbe il posto di Luke Shaw, in uscita dai Red Devils.