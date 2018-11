Manchester United, Mourinho: "Avremo presto una classifica migliore"

© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Bournemouth, il tecnico del Manchester United José Mourinho ha parlato così ai media: "Penso che presto saremo in una posizione di classifica migliore. Affronteremo il Bournemouth, poi la Juventus in Champions e il Manchester City. In questa parte della stagione giochiamo forse contro le tre grandi candidate al titolo di Premier League: Liverpool, Chelsea e City. Non abbiamo avuto un buon calendario ultimamente, ma sono convinto che entro fine dicembre saremo in un'altra posizione in classifica. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare meglio, ottenendo risultati migliori. In alcune partite avremmo potuto e dovuto ottenere altri risultati, ma al momento siamo fuori dalla top 4 e serve quindi migliorare. Dobbiamo spingere il piede sull'acceleratore per arrivare tra le prime quattro, questo è l'obiettivo".