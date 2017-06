Manchester United, Mourinho esclude l'arrivo di Cristiano Ronaldo

© foto di Imago/Image Sport

Josè Mourinho non vuole Cristiano Ronaldo al Manchester United. Questa l'indiscrezione lanciata oggi da Marca, secondo cui il tecnico portoghese sarebbe riluttante nel riabbracciare CR7 dopo il deteriorarsi del rapporto tra i due, risalente ai tempi in cui lo Special One allenava proprio il Real. Secondo Mourinho, inoltre, l'esborso economico così importante per un 32enne non andrebbe incontro alle necessità dei Red Devils sul mercato.