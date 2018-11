Manchester United, Mourinho: "Gara importante ma non cruciale"

© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports nel pre-partita dell'Allianz Stadium prima di affrontare la Juventus, il manager del Manchester United Kosé Mourinho ha dichiarato: "E' importante ma non è cruciale. Non lasceremo questo stadio qualificati ma non lo lasceremo neanche in Europa League o fuori dalle competizioni. Credo che la situazione sia ancora aperta, dobbiamo giocare ancora due partite e l'ultima decisione verrà presa col Valencia. Pensiamo a stasera, stiamo per giocare contro una squadra fortissima".

Lo United migliora nel secondo tempo e parte male. Come se lo spiega?

"Io devo solo pensare agli allenamenti e migliorare la concentrazione dei ragazzi. Ci stiamo provando e speriamo di ottenere risultati".