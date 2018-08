Manchester United, Mourinho: "Oggi commessi dei grossi errori"

© foto di Imago/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Manchester United José Mourinho dopo il ko subito contro il Brighton: “Quando parlo di performance individuale a volte sono critico con i miei giocatori, loro a volte non lo accettano, ma questo fa parte del mio ruolo. Lo faccio in privato, non davanti a tutti. Qui sono felice di fare solo un’analisi collettiva. Non mi aspettavo dei grandi errori, errori così grandi. Non parliamo di errori piccoli, siamo stati puniti da questi grandi errori, quando perdi fiducia perdi di vista anche l’obiettivo della partita. Siamo andati all’intervallo sul 3-1, i giocatori erano un po’ abbattuti. Sono stati decisivi i grandi errori del primo tempo”.