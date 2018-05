Manchester United, Mourinho: "Perché sempre Lukaku? Ora lo sapete"

© foto di Imago/Image Sport

"Perché sempre Lukaku? Ora avete la vostra risposta". Josè Mourinho non ha preso bene la sconfitta di ieri contro il Brighton e in conferenza stampa ha attaccato Rashford e Martial, autori di prestazioni opache nonostante l'occasione concessa dal tecnico lusitano. Per i due l'addio è sempre più vicino.