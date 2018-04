Manchester United, Mourinho: "Spero di rincontrare Wenger in futuro"

© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro l'Arsenal, il tecnico del Manchester United Josè Mourinho rende così omaggio al grande avversario che ha annunciato il proprio addio all'Arsenal: "Wenger è stato un vero rivale, specie per il Manchester United. Spero di giocarci ancora contro, spero davvero possa accadere. Se non in Premier, chissà. Sono davvero orgoglioso e felice dell'accoglienza di classe che ha riservato l'Old Trafford ad Arsene".