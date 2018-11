Manchester United, Mourinho tra i rinnovi e la grana Alexis Sanchez

© foto di Imago/Image Sport

Se da una parte il Manchester United si appresta ad affrontare la questione dei rinnovi di contratto per alcuni giocatori come ad esempio Juan Mata e Ander Herrera (entrambi in scadenza a giugno), dall'altra il club allenato da Mourinho deve far fronte anche alla "grana" Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, confermano molti media inglesi tra i quali l'Evening Standard, potrebbe anche valutare l'ipotesi di una partenza a gennaio qualora dovesse proseguire la scarsa considerazione nei suoi confronti da parte del tecnico portoghese.