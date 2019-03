© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come sottolineato dal Mirror, il Manchester United sta lavorando ai rinnovi dei contratti di Ander Herrera e Juan Mata ma al momento non ci sono grandi novità a causa dellee importanti differenze che sussistono tra l'offerta di stipendio del club e le pretese dei giocatori. Di recente è emerso un grande interesse del PSG per l'ex centrocampista dell'Athletic Club.