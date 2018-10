Manchester United, nuovo tentativo a gennaio per Alderweireld

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Manchester United è pronto a riprovarci per Toby Alderweireld. Secondo quanto riporta il The Sun infatti i Red Devils ci hanno provato a lungo la scorsa estate ma già nel prossimo mercato di gennaio sarebbe pronti a ripresentare un'offerta per il difensore del Tottenham. Alderweireld infatti è uno dei rinforzi richiesti da Mourinho.