Manchester United, obiettivo Alderweireld: il Tottenham chiede Martial

© foto di Federico De Luca

L'obiettivo per la difesa del Manchester United porta il nome di Toby Alderweireld, centrale belga classe '89 di proprietà del Tottenham. Gli Spurs, riporta il Sun, sono pronti a lasciar partire il difensore, ma avrebbero chiesto in cambio, con ovviamente una conguaglio economico in favore dei Redi Devils, il cartellino di Anthony Martial.