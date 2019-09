© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United continua a vagliare le varie opzioni possibili per rinforzare la propria rosa a gennaio. Tra i principali nomi nella lista dei Red Devils, c'è quello di Moussa Dembele, attaccante francese classe '96 che milita nell'Olympique Lione, indiziato per andare a rimpolpare un reparto svuotato dagli addii di Sanchez e Lukaku. Come riferisce il Mail, alcuni scout della squadra inglese hanno monitorato, e visionato dal vivo, le sue prestazioni nelle ultime tre partite.