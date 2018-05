Manchester United, occhi su Neymar: sarà battaglia col Real Madrid

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non c'è solo il Real Madrid su Neymar. Secondo le ultime indiscrezioni del Sunday Mirror infatti anche il Manchester United vuole il giocatore brasiliano ed è pronto a competere sul mercato con i blancos. Nei giorni scorsi intanto la dirigenza inglese ha iniziato ad intavolare i contatti con gli agenti di Neymar e i Red Devils sono pronti ad offrire 227 milioni per portare il brasiliano a Old Trafford.