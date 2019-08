Manchester United, offerta finale per Maguire: prendere o lasciare

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da Talksport, il Manchester United ha fatto la sua offerta di 80 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro) per Harry Maguire senza più margini di trattativa. Il Leicester ha tempo fino a lunedì per dare una risposta definitiva. Nel caso l'affare andasse a buon fine l'inglese diverrebbe il difensore più caro della storia del calcio, superando Virgil van Dijk. Intanto, un dettaglio dalle Foxes piuttosto indicativo: il giocatore non compare nel video che annuncia la numerazione della squadra per la nuova stagione.