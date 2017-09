Manchester United, per Bale non è finita qui

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato dal Sun il Manchester United tornerà alla carica la prossima estate per Gareth Bale. I Red Devils hanno fallito l'assalto in questa sessione di mercato, ricevendo un secco "no" da parte dei blancos che non ritengono il gallese sul mercato. L'esplosione di Marco Asensio e Isco però, unite ai problemi fisici dello stesso Bale, potrebbero cambiare lo status di quest'ultimo.