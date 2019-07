Manchester United, per Bruno Fernandes servono almeno 55 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trequartista Bruno Fernandes, ex Udinese e Samp, è oggi uno dei pezzi pregiati dello Sporting CP. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il Manchester United, che si sta contendendo il giocatore con il Liverpool, sembra adesso condurre nella corsa per arrivare al centrocampista classe '94, per il quale però la squadra bianco-verde di Portogallo non accetta proposte inferiori a 55 milioni di euro. La prima proposta dei Red Devils si era fermata a 34 milioni.