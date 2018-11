Manchester United, per la difesa piace anche Alderweireld del Tottenham

© foto di Federico De Luca

Il Manchester United è pronto ad intervenire sul mercato a gennaio per regalare a Mourinho una pedina fondamentale per il reparto arretrato. Sul taccuino della dirigenza dei Red Devils c'è anche il nerazzurro Milan Skriniar che, con le sue spiccate doti offensive, fa gola agli inglesi. In lista anche il difensore del Tottenham Alderweireld che, secondo ESPN, sarebbe l'obiettivo dichiarato.