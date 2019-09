Manchester United, piace Rice. Gli analisti: può costare anche 90 milioni

© foto di Dimitri Conti

L'Express fa il punto sulle prossime possibili mosse di mercato del Manchester United, con il club inglese che viene segnalato come molto interessato a Declan Rice, centrocampista del West Ham già seguito nel corso degli ultimi mesi. Sprovvisti di rinforzi in mediana che siano arrivati dal mercato estivo, i Red Devils potrebbero puntare sul 20enne. Per il quale, stimano alcuni analisti, la cifra necessaria rischia di aggirarsi intorno ai 90 milioni di euro.