Manchester United, Pogba: "Andare via? Presto per parlarne"

© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Telefoot: "Non mi era mai capitato di stare così tanto in panchina, ma questa cosa mi può rafforzare. Lasciare lo United? È ancora presto per parlarne, la situazione può cambiare. Mourinho? Non ho problemi con lui, rispetto le sue scelte".