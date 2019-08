Paul Pogba è finito nel turbine nel corso dell'ultima settimana, con gli insulti razzisti che gli sono piovuti addosso a seguito del calcio di rigore sbagliato con il Wolverhampton, che ha portato anche il manager Ole Solskjaer a cambiare il tiratore dal dischetto, seppur la scelta di Rashford non abbia comunque portato fortuna. Tramite il suo profilo Twitter il centrocampista francese del Manchester United ha scritto queste parole: "I miei antenati e i miei genitori hanno sofferto perché la mia generazione oggi fosse libera di lavorare, di prendere l'autobus e di giocare a calcio. Gli insulti razzisti sono ignoranza e possono solamente rendermi più forte e motivarmi a combattere per la prossima generazione".

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K

